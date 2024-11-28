msb büro personeli olarak atansak maaşı tam olarak nedir bilgisi olan var mı bir de eger atanip çalışırsak sözlesmeli olarak sonradan saglik bakanligi alimlarina basvuru yapabilirmiyiz?

msb büro personeli olarak atansak maaşı tam olarak nedir bilgisi olan var mı bir de eger atanip çalışırsak sözlesmeli olarak sonradan saglik bakanligi alimlarina basvuru yapabilirmiyiz?