Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Kasım 2024 21:38
mazaret tayini
Merhaba bir yakını (babası) için sağlık mazareti isteyen biri , babası vefat ederse mazareti biter mi? Bu kişi 5 yıllık personel

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