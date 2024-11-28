Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Kasım 2024 22:09
Emekli olan arkadaşlar

Emekli olan arkadaşlar emeklilik süreci hakkında bilgi verir misiniz dilekçe verdikten ne kadar sonra emeklilik başlıyor. Yani bir aralıkta emeklilik dilekçesi versem Ocak zamından faydalanabilir miyim


Brse
Aday Memur
28 Kasım 2024 22:52

Yav reis boşver Ocak zammını falan. Emeklilik dolduysa bas dilekçeyi .


Brse
Aday Memur
28 Kasım 2024 22:54

Özgürlüğün tadını çıkar.

Toplam 2 mesaj

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