Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Kasım 2024 22:09
Emeklilik süreci ne kadar sürüyor

Emekli olan arkadaşlar emeklilik süreci hakkında bilgi verir misiniz dilekçe verdikten ne kadar sonra emeklilik başlıyor. Yani bir aralıkta emeklilik dilekçesi versem Ocak zamından faydalanabilir miyim


Brse
Aday Memur
28 Kasım 2024 22:52

Yav reis boşver Ocak zammını falan. Emeklilik dolduysa bas dilekçeyi .


Brse
Aday Memur
28 Kasım 2024 22:54

Özgürlüğün tadını çıkar.


İrfan 33
Aday Memur
29 Kasım 2024 01:58

Bence sende zamanı gelince hesabını yaparsın. 200.000 farkediyor


emir mehmet
Şef
29 Kasım 2024 07:53
yaş haddinden zorunlu emekli olursan 6 ay sonrasının tazminat farkını alırsınız
Toplam 4 mesaj

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