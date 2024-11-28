Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Kasım 2024 22:14
istinaf bakar mısınız
Ankara bölge idare Mahkemesi ne başvurudan sonra karar için ne kadar bekleriz ne zaman karar açıklanır. bilen büyüklerim yazarsa sevinirim. konu:disiplin suçu

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