Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


28 Kasım 2024 22:33
Yüksek lisans alanında formasyon alınabilir mi?
Merhaba.. Merak ettiğim bir konu var.. Yüksek lisans alanında formasyon alarak o alanda öğretmenlik yapılabilir mi? Yoksa sadece lisans mezuniyet alanı ile ilgili mi formasyon alarak öğretmenlik yapılabilir? Teşekkürler..

Maverıck
Şube Müdürü
28 Kasım 2024 22:56
Bilgisi olan var mı acaba? Merak ettiğim şey tam olarak şu;Formasyon alarak yüksek lisans alanında öğretmenlik yapılabilir mi? Tekrar teşekkürler..
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Docent adaylari hakkinda yapilan bilimsel arastirma ve yayin etigi incelemeleri2024 Ekim Doçentlik2024 akademik kadro izinleriKadro başvuru şartı2023 ekim donemi docentlik basvurulariYüksek lisans alanında formasyon alınabilir mi?

Sözlük

ucuz hayatlar ülkesi 1 Arabada bağıra bağıra söylemelik şarkılar 1 2200 yıllarda neler yaşanacak 1 sözlük ahalisinin kayıplara karışması 7 erkekler ne ister 1 AFT 1 günlük hayatta kullandığımız ölçü birimleri 3 İlk görüşte aşk 1 yolun açık olsun 1 analar insandır biz insanoğlu 2

Son Haberler

'AYM'nin 101 ihlal kararı icra edilemedi'Genel Sağlık Sigortası prim borçları silinecekGalatasaray namağlup ilerliyorBeşiktaş Macaristan'da kayıpla dönüyorBeşiktaş'a gol atan İsrailli futbolcudan provokasyon: UEFA ceza verecek mi?

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisi