Yüksek lisans alanında formasyon alınabilir mi?

Merhaba.. Merak ettiğim bir konu var.. Yüksek lisans alanında formasyon alarak o alanda öğretmenlik yapılabilir mi? Yoksa sadece lisans mezuniyet alanı ile ilgili mi formasyon alarak öğretmenlik yapılabilir? Teşekkürler..

Merhaba.. Merak ettiğim bir konu var.. Yüksek lisans alanında formasyon alarak o alanda öğretmenlik yapılabilir mi? Yoksa sadece lisans mezuniyet alanı ile ilgili mi formasyon alarak öğretmenlik yapılabilir? Teşekkürler..