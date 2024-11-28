KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : F16 Gökçen


28 Kasım 2024 22:58
Formasyon alarak yüksek lisans alanında öğretmenlik yapılabilir mi?
Arkadaşlar konu başlığından da anlaşılacağı üzere Formasyon alarak yüksek lisans alanında öğretmenlik yapabiliyor muyuz? Bilgisi olan var mı acaba? Teşekkürler..

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