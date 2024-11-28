Formasyon alarak yüksek lisans alanında öğretmenlik yapılabilir mi?

Arkadaşlar konu başlığından da anlaşılacağı üzere Formasyon alarak yüksek lisans alanında öğretmenlik yapabiliyor muyuz? Bilgisi olan var mı acaba? Teşekkürler..

Arkadaşlar konu başlığından da anlaşılacağı üzere Formasyon alarak yüksek lisans alanında öğretmenlik yapabiliyor muyuz? Bilgisi olan var mı acaba? Teşekkürler..