KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


28 Kasım 2024 23:16
Türk Şeker Fabrikaları

Elektrik elektronik mühendisliğinden başvuran var mı?


belkider
28 Kasım 2024 23:49

düşünüyorum ama emin değilim


EEMMÜHENDİS2024
Aday Memur
29 Kasım 2024 00:07

Kaç, puanınız var hocam

belkider, 22 dk. önce

düşünüyorum ama emin değilim


belkider
29 Kasım 2024 00:08

89 başvurur isem turhalı yazacağım ama net değilim sizin kaç puan hocam

Toplam 3 mesaj

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