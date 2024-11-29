Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


29 Kasım 2024 00:47
4b Yeni Sözleşme İmzalamama İhbar Süresi ve Yasak Durumu

Arkadaşlar, geçtiğimiz ay 4b'li olarak atandım. Yılbaşına kadar kısa süreli sözleşme imzalattılar, yılbaşında yeni sözleşme imzalatacaklarmış. Fakat bazı nedenlerle işten ayrılmak durumundayım. Yılbaşında sözleşmeyi yenilemezsem 1 yıl yasağına takılır mıyım? Ya da yasak yememek için bir ihbar süresi vs. var mıdır?

Teşekkürler

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