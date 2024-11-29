Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


29 Kasım 2024 03:13
Katiplikten öğretmenliğe geçiş yapılabilir mi ?

Merhabalar hocalarım. Mesleğe 2022 yılında atım atmış genç bir meslektaşınızım. 2024 yılında KPSS'ye girdim ve derece sayılabilecek bir puan aldım. Alanım Lise Matematik. Şuanda mülakat duyurusunu bekliyorum, anladığım kadarıyla bize akademi denk gelmeyecek. Ancak mülakatın tarihini bilmiyorum. Biliyorsunuz Adalet Bakanlığı 22 bin yeni personel alımı yapacak. Bunların içinden katiplik bana uygun olanı olduğu için başvurmak istiyorum. Gerekli her şeyi hallettim sertifika vs. Ancak katip olarak atanırsam öğretmenlik mülakatına girebilir miyim ? Veyahut istifa edip öğretmen olarak başlayabilir miyim? Bu soruları uzun zamandır aratıyorum ancak bilen birisini bulamadım mevzuata hakim. Yardımcı olursanız çok sevnirim.

İyi günler dilerim.

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