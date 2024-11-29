Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


29 Kasım 2024 09:28
Bitiş tarihi girilmemiş görevlendirme hakkında
Batı birliğinden harekat alanına olan bir birliğe görevlendirme geldim. Pybs girdiğimde bitiş tarihi belirtilmemiş şu şu birliğe görevlendirmeniz vs yazıyor. Normalde görevlendirmeler 6 ay süre ile oluyor diye biliyorum. 3 ay ve 6 ay olarak. Süresi belirtilmemiş tam olarak ne anlama geliyor tecrübesi olan paylaşabilir mi?

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