Bitiş tarihi girilmemiş görevlendirme hakkında

Batı birliğinden harekat alanına olan bir birliğe görevlendirme geldim. Pybs girdiğimde bitiş tarihi belirtilmemiş şu şu birliğe görevlendirmeniz vs yazıyor. Normalde görevlendirmeler 6 ay süre ile oluyor diye biliyorum. 3 ay ve 6 ay olarak. Süresi belirtilmemiş tam olarak ne anlama geliyor tecrübesi olan paylaşabilir mi?

Batı birliğinden harekat alanına olan bir birliğe görevlendirme geldim. Pybs girdiğimde bitiş tarihi belirtilmemiş şu şu birliğe görevlendirmeniz vs yazıyor. Normalde görevlendirmeler 6 ay süre ile oluyor diye biliyorum. 3 ay ve 6 ay olarak. Süresi belirtilmemiş tam olarak ne anlama geliyor tecrübesi olan paylaşabilir mi?