Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


29 Kasım 2024 09:30
Toplu Sözleşmede 1 derece verilmeli

İyileştirme olmuyor, alım gücü çok düşük, hiç değilse 1 derece almalıyız

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