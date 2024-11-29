Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Kasım 2024 10:02
Yeni yönetmelik sonrası alt bölge tayini
Herkese merhaba. Sosyal Çalışmacı kadrosunda 1/E İstanbul dan 5/D K.maraşa tayin isteyebilir miyim, yeni yönetmeliğe göre. Bilgisi olan var mıdır? Teşekkür ederim

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