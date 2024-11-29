Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


29 Kasım 2024 10:33
Çıkmazdayım !!!

bugün doğum günüm ama yaşama şevkim sıfırın altında. majör depresyon okb ve anksiyetem var. ilaç kullanıyorum. sağ beynim hafif hasarlı.

işyerimde yalnızım diyebilirim. karşılıklı büyük hatalar olduğundan durum bu arkadaşlarla ve onlarla konuşmayacağım. sosyalleşmek açısından kursa yazıldım ancak sıramı bekliyorum kursa alınmak için.

derlenip toparlanma ihtiyacı hissediyorum. evde de yalnız yaşadığım için iyice internete gömdüm kendimi ve şu an en çok bundan muzdaribim.

bana tavsiyeniz var mı ?

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