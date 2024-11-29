Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


29 Kasım 2024 10:56
Msb memur alımı (mal sorumlusu)

Arkadaşlar msb alımında mal sorumlusu branşına başvuru yapabiliyorum bu branş ne iş yapar zor mudur maaşları nasıl bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi?

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