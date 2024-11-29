Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


29 Kasım 2024 10:59
Milli Savunma Bakanlığı İzin Durumları
Memurun talebi olmadan, memur izne gönderilebilir mi? Bununla ilgili dayanak nedir. 657 dmk'da memurun talebi ile ilgili bir madde bulunmuyor. yorumlarınız nedir.

uaslan1905
29 Kasım 2024 11:00
Memurun talebi olmadan, memur izne gönderilir mi? 657 dmk da memurun talebi ile ilgili bir madde bulunmuyor. yorumlarınız nedir
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