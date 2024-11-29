Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


29 Kasım 2024 11:24
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Sonrası İstifa

Herkese merhabalar,

görevde yükselme ve unvan değişkliği sınavı sonrası;

gerek yükselme (müdür kadrosunu kazandı vb.)

gerek unvan değişikliği ( bilg.işlt. den programcı kadrosunu kazandı vb.)

sınavlarından sonra ataması yapılıp kadrosu değiştiğinde bu atama sonrasının hemen akabinde istifa edilebilir mi? atama sonrası 1 ay çalışma veya belirli bir süre çalışma zorunluluğu var mıdır?

Çalışma zorunluluğu yok ise hemen akabinde yapılan istifa sonrası kurum bununla alakalı bir idari soruşturma açıp atamayı iptal edebilir mi?

kurumun yönetmeliğinde atama sonrası bir çalışma şartı bulunmuyor not olarak bunu da belirteyim.

tşkler...

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