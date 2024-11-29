Yeni yönetmeliğe göre;

Personelin, görev yapılan yere atandıktan sonra eşinin veya çocuğunun vefat etmesi durumunda vefat tarihinden itibaren bir yıl içinde talep ettiği yere, ataması yapılır.

Bu madde bebeğini anne karnında kaybedip, ölü doğum yapanlar için de geçerli midir?