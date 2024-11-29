YENİ TAYİN VE ATAMA YÖNETMELİĞİNE GÖRE

Arkadaşlar eğitim durumu tayinde şöyle bir değişikliğe gidilmiş."Egitim mazereti nedeniyle tarihinde sağlık alanında bir alanda ilk kez ve en az lisans düzeyinde öğretim görme şartı" getirilmiştir.

Bu durumda merak ettiğim şey şu.

sağlık lisans mezunuyum. Bu durumda başka bir sağlıklısanız bölüm okuyarak eğitim durumu tayini yapabiliyor muyum