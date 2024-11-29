Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Kasım 2024 11:42
YENİ TAYİN VE ATAMA YÖNETMELİĞİNE GÖRE

Arkadaşlar eğitim durumu tayinde şöyle bir değişikliğe gidilmiş."Egitim mazereti nedeniyle tarihinde sağlık alanında bir alanda ilk kez ve en az lisans düzeyinde öğretim görme şartı" getirilmiştir.

Bu durumda merak ettiğim şey şu.

sağlık lisans mezunuyum. Bu durumda başka bir sağlıklısanız bölüm okuyarak eğitim durumu tayini yapabiliyor muyum


servet07
Aday Memur
29 Kasım 2024 13:15

Yapamiyorsun..örnegin hemsirelik, diyetsyenlik vb. Isyeyemez.

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