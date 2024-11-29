Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


29 Kasım 2024 11:49
Sözleşmeli ikm ile kadrolu ikm becayis

Konudada belirttiğim üzere aynı komisyona bağlı ama konumları farklı cezaevlerinde arkadaşımla karşılıklı yer değiştirmek istiyoruz ne gibi bir yol izlemeliyiz. Olumsuz bir sonuç alirmiyiz ailevi nedenlerden ötürü ikimizde kendi aramizda yer değişimi talebinde bulunacağız . Konu hakkında bilgisi olan birisi aydinlatabilirmi

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