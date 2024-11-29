KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : supporters.


29 Kasım 2024 13:07
Hakim ve Savcı Maaşları
Herkese selamlar. Hakim, savcı ve kaymakam maaşlarını öğrenmeye çalışıyorum ancak her kafadan başka bir ses çıktığı için yaklaşık bir fikir edinemedim. 50 bin-150 bin aralığında değişen cevaplar alıyorum bilgilerine güvendiğim kişilerden bile. Bu konuda fikri olan var mıdır acaba?

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