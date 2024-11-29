Hakim ve Savcı Maaşları

Herkese selamlar. Hakim, savcı ve kaymakam maaşlarını öğrenmeye çalışıyorum ancak her kafadan başka bir ses çıktığı için yaklaşık bir fikir edinemedim. 50 bin-150 bin aralığında çok farklı cevaplar alıyorum bilgilerine güvendiğim kişilerden bile. Bu konuda fikri olan var mıdır acaba?

Herkese selamlar. Hakim, savcı ve kaymakam maaşlarını öğrenmeye çalışıyorum ancak her kafadan başka bir ses çıktığı için yaklaşık bir fikir edinemedim. 50 bin-150 bin aralığında çok farklı cevaplar alıyorum bilgilerine güvendiğim kişilerden bile. Bu konuda fikri olan var mıdır acaba?