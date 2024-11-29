Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Kasım 2024 13:25
Soruşturma ve yetki

Hakkında bir konudan soruşturma olan kişiye polnet yetkileri verilir mi araç konum sorgu pts yetki aranan şahıs sorgu yetkigibi vs?

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