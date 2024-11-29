Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Kasım 2024 13:25
Soruşturması olan personele, sorgu yetkisi verilir mi?

Hakkında bir konudan soruşturma olan kişiye polnet yetkileri verilir mi araç konum sorgu pts yetki aranan şahıs sorgu yetkigibi vs?


Patron El Patrona
Aday Memur
29 Kasım 2024 19:32

Devlet sırrı bile verilir kanka rahat ol


Memurilanlari
Aday Memur
29 Kasım 2024 19:32

Verilir kanuni bir engel yok.


Le3434
Aday Memur
01 Aralık 2024 11:17

Malum konu olsa dahi mi

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Danıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerPolis maaşı revize edilmelidirKhk ile ihraç olan polisin emekli maaş ve ikramiyeleri10 yıl sonra istifa durumunda silah ruhsat durumuPsikiyatri nedeniyle silahı alınan, nasıl çalışır2025 yılı için 2. şark görevi hangi yıla gelir?50 bin lira maaş ile nasıl geçineceğiz2025 genel atama dönemiKilis ve Osmaniye şarktan çıkıyormuş

Sözlük

Lafı ağzında gevelemek 1 geçmiş ola 2 ne bileyim ben 1 sabit fikirli 2 Müslüman ailede doğmak 4 Kasımda aşk başkadır 3 çantada keklik 2 günaydın sözlük 2 2200 yıllarda neler yaşanacak 1 en güzel meslek 3

Son Haberler

MHP'den emekli zammı ve asgari ücrete refah payı teklifiDolandırıcılar 'alışveriş indirimi' yalanıyla sahte sitelerden avlıyorÖmrünün 30 yılını karla mücadeleye verdiİkinci elde '6 ay 6 bin kilometre' uygulaması uzatılmasın talebiMenülerde vejetaryen ve vegan ürünler açıkça belirtilecek

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisi