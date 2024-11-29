Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


29 Kasım 2024 14:04
KİT den 3 yıl dolmadan 4b sözleşmeliye geçiş

2022 kpss puanıyla kit kurumuna teknisyen olarak atandım ve aynı puanla bakanlığın 4b sözleşmeli alımında 1.yedektim kit kurumuna başladıktan 3 ay sonra bakanlık aradı sıra size geldi başlamak istermisiniz diye geçiş yapabiliyormuyum alt unvan gitmek istediğim yer ???


mnkssz
Aday Memur
29 Kasım 2024 14:33
kit kurumuna mi basvuracaksiniz

banty
Aday Memur
29 Kasım 2024 15:09

yapamazsın 3 yıl geçmeden sözleşme feshedilemez

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