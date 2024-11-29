Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


29 Kasım 2024 14:04
KİT den 3 yıl dolmadan 4B'ye sözleşmeliye geçiş

2022 kpss puanıyla kit kurumuna teknisyen olarak atandım ve aynı puanla bakanlığın 4b sözleşmeli alımında 1.yedektim kit kurumuna başladıktan 3 ay sonra bakanlık aradı sıra size geldi başlamak istermisiniz diye geçiş yapabiliyormuyum alt unvan gitmek istediğim yer ???


mnkssz
Aday Memur
29 Kasım 2024 14:33
kit kurumuna mi basvuracaksiniz

banty
Aday Memur
29 Kasım 2024 15:09

yapamazsın 3 yıl geçmeden sözleşme feshedilemez


Emree002
Aday Memur
29 Kasım 2024 15:59

Nasil edilemez zorla tutcak halleri yokya

banty, 3 saat önce

yapamazsın 3 yıl geçmeden sözleşme feshedilemez


mnkssz
Aday Memur
29 Kasım 2024 15:59
kurumunuza sordunuz mu
Emree002, 2 saat önce

Nasil edilemez zorla tutcak halleri yokya


mnkssz
Aday Memur
29 Kasım 2024 16:00
Türk seker mi
Emree002, 2 saat önce

Nasil edilemez zorla tutcak halleri yokya


Emree002
Aday Memur
29 Kasım 2024 16:04

Tmo

mnkssz, 2 saat önce
Türk seker mi

banty
Aday Memur
29 Kasım 2024 16:04

https://www.memurlar.net/haber/995773/kit-lerde-3-yil-calisma-zorunlulugu-2022-de-atananlar-icin-de-uygulanacak-mi.html

Emree002, 2 saat önce

Nasil edilemez zorla tutcak halleri yokya


mnkssz
Aday Memur
29 Kasım 2024 16:05
hocam bende bunu araştıriyorum farklı ünvan olunca geçilebilir maddesi var bu işe yaramıyor mu
Emree002, 2 saat önce

Tmo


mnkssz
Aday Memur
29 Kasım 2024 16:09
ziraat teknikeri sağlık bakanlığına sağlık teknikeri olarak geçemez mi ikiside farklı diploma
banty, 3 saat önce

yapamazsın 3 yıl geçmeden sözleşme feshedilemez

Toplam 9 mesaj

Çok Yazılan Konular

DSİ 2024 Giyim YardımıDHMİ 2024 Ocak Maaşları - ispatlıDHMİ Çalışanları BurayaKİT den 3 yıl dolmadan 4B'ye sözleşmeliye geçişKİT'te ortam nasıl?657 den KİT'e geçenlerTEİAŞ Özelleştirme Tek BaşlıkTCDD'den Merkezi Atama ile DHMİ'ye geçiş istifaKİT çalışanının 3 yıl olayı399 dan 3 yıl dolmadan 4B ye geçemedim.

Sözlük

bana müsaade 1 yapay zeka 2 Ev işlerinden anlayan erkek 3 erkekler ne ister 1 AFT 1 Antibiotiğin gerçek yüzü 1 günlük hayatta kullandığımız ölçü birimleri 3 Yapay insan mi tasarlanıyor 1 Greta thunberg 1 araba camının buharlanması 2

Son Haberler

Kurumlara ait kömürlerin satılmasına ilişkin operasyonda 5 şüpheli tutuklandıGüngören'de yıkım esnasında kısmen çöken binada 2 işçi göçük altında kaldıBüyükçekmece Belediyesindeki rüşvet operasyonuna ilişkin davaya devam edildiAdana Demirspor Mustafa Dalcı'yı göreve getirdiBakan Yerlikaya, deprem bölgesinin milletvekilleriyle bir araya geldi

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisi