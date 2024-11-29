Süt İzninde Nöbet Tutulması Hakkında

Hocalarım merhaba, süt izni olan öğretmenin nöbet tutmama hakkı var, bunu biliyorum. Günde ilk altı ay 3 saat, ikinci altı ay 1.5 saat izin hakkı var, bunu da biliyorum. Peki söz konusu öğretmen nöbet tutmak isterse o gün nöbetçi olduğu hâlde iznini kullanabiliyor mu? Çünkü mantıken o süre boyunca nöbet yerini terk etmiş oluyor, bir olay olsa sorumlusu kim olacak?

Şöyle örnek vereyim, bizim okulumuzda süt izni olan öğretmenler nöbetçi olduğu gün 07:30'da okulda bulunmak yerine 09:30 veya 10:20 gibi geliyor (ikinci/üçüncü teneffüste). Bu durum normal midir, yasal mıdır, yönetmelikte yeri var mıdır sizlerden öğrenmek istiyorum.

(Bu soruyu sormamın sebebi şudur. Okulumuzda ders programlarını hazırlayan müdür yardımcısı kadın ve özellikle samimi olduğu diğer kadınlara program konusunda yardımcı oluyor, tabii bu bizim programlarımızın kötü olmasına sebep oluyor. Kısacası hem programda hem nöbette olan bize oluyor. Programlar yetmediği gibi 1 yıl olan süt iznini bize 2 yıl diye yutturmaya çalışıyor. Örnekte bahsi geçen hocamızın çocuğu 1 yaşından büyük ama idareye sorsak hocamızın hâlâ süt izni var!)