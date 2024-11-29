Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


29 Kasım 2024 14:58
Süt İzninde Nöbet Tutulması Hakkında

Hocalarım merhaba, süt izni olan öğretmenin nöbet tutmama hakkı var, bunu biliyorum. Günde ilk altı ay 3 saat, ikinci altı ay 1.5 saat izin hakkı var, bunu da biliyorum. Peki söz konusu öğretmen nöbet tutmak isterse o gün nöbetçi olduğu hâlde iznini kullanabiliyor mu? Çünkü mantıken o süre boyunca nöbet yerini terk etmiş oluyor, bir olay olsa sorumlusu kim olacak?

Şöyle örnek vereyim, bizim okulumuzda süt izni olan öğretmenler nöbetçi olduğu gün 07:30'da okulda bulunmak yerine 09:30 veya 10:20 gibi geliyor (ikinci/üçüncü teneffüste). Bu durum normal midir, yasal mıdır, yönetmelikte yeri var mıdır sizlerden öğrenmek istiyorum.

(Bu soruyu sormamın sebebi şudur. Okulumuzda ders programlarını hazırlayan müdür yardımcısı kadın ve özellikle samimi olduğu diğer kadınlara program konusunda yardımcı oluyor, tabii bu bizim programlarımızın kötü olmasına sebep oluyor. Kısacası hem programda hem nöbette olan bize oluyor. Programlar yetmediği gibi 1 yıl olan süt iznini bize 2 yıl diye yutturmaya çalışıyor. Örnekte bahsi geçen hocamızın çocuğu 1 yaşından büyük ama idareye sorsak hocamızın hâlâ süt izni var!)


cgem753
Aday Memur
29 Kasım 2024 15:03

Mesajda düzenleme olmadığı için buraya ekliyorum. Şahsen ben ve okuldaki birçok arkadaş nöbet günümüzde bir nöbetçinin okula geç gelmesinden rahatsızız. Eğer bu konu bize tatlı bir dille açılsaydı ve hocamızın süt izni olmadığı hâlde bebeği küçük, yardımcı olmaya çalışalım denseydi burada problem çıkaracak kadar kalpsiz değiliz ama bize yalan söylenerek geçen yıl tüm yıl boyunca süt izni olan hocamızın bu yıl tekrar süt izni olduğu söylendi. Problemimiz katakulliyle iş yapılması.

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