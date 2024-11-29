Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Kasım 2024 15:01
Lütfen yardım!!
Arkadaşlar ben eğitim tayini ile geldim eşim eş tayini ile yanıma gelebilir mi gelemezse ben hemen okul kaydını silip geri gidebilir miyim bilenler yardımcı olursa sevinirim

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