KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


29 Kasım 2024 16:03
Gsb yyp yedekte bekleyenler

İyi günler arkadaslar acilan konular okunup geciliyo ama yedekte bir umut bekleyen kaç kisi var acaba çoğu kurum yedekleride cagirdi birdahaki atamaya kadar hakkınız gecerli diyorlar ama bence seneye kadar alim yapilmaz gibi sizin bir bilginiz varmi bu KPSS de ben o puani alamadim ki mulakata 2.asil olarak gidip 2.yedek olarak çıktım

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