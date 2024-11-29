Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Kasım 2024 16:44
10 yıl sonra istifa durumunda silah ruhsat durumu

Merhabalar. Meslekte ?askerlik ve yıpranma dahil? 10 senelik süreyi doldurdum. Başka kuruma atanmayı hak kazandım. Şimdi bu durumda beylik silahımı alıp , ücretsiz silah taşıma tuhsatı almam mümkün müdür. Bilgisi olan var mı acaba. Silah ruhsatla görüştüm ama tam net bilgi alamadım. Kimi silahın bir miktar ücretini ödeyip silahını alırsın ama taşıma ruhsatı için 50 bin küsüratlık ücreti ödersin diyor, kimi ise yine silahın bir miktar ücretini ödeyip silahını alırsın ama ruhsat ücreti ödemezsin diyor. Özellikle bir fiil 10 sene çalışmış olmak yada tüm yıpranmalar askerlik dahil 10 sene çalışmış olmak durumunun fark yaratacığını söylüyor

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