Gündem \ Tatil ve Gezi
Editörler : F16 Gökçen


29 Kasım 2024 17:13
Bilet değişimi nasıl yapılır?

Arkadadaşlar şimdi ben yakında istanbuldan izmire gidecektim kamil koçla ama bilet tarihimi değiştirmek istiyorum acaba değişim yapıyorlar mı?


Par4noid
Aday Memur
29 Kasım 2024 17:33

Yaparlar, İnternet üzerinden aldıysan aldığın yeri ara hareket saatine 3 saat kalaya kadar değiştirebilirsin

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