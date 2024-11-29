Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


29 Kasım 2024 18:26
Yıllık İzin
4/b koruma guvenlik olarak calisiyorum yillik iznimde yurt disina cikabilir miyim.

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