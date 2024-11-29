Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


29 Kasım 2024 19:04
nöbetçi öğretmen eksiği var ve nöbet tutan rehberlikçi yok

yani tamam rehberlikçiler nöbet tutmuyorda öğretmen eksiğimiz var 2 tane bu durumda biz döne döne 2şer nöbet tutuyoruz da rehber öğretmen öğretmen eksiği olan durumlarda bence nöbet tutmalı yani hem öğrencileri gözlemlemiş de olur nöbet esnasında çünkü odasındayken tenefüste bu imkana sahip olmadığı kanaatindeyim


bahçesaray
Memur
29 Kasım 2024 19:41
rehberlik öğretmenleri nöbetten muaf...
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