Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Kasım 2024 19:41
Maaşım Yetmiyor Diyen Polis

Ya karı kıza yediriyordur, ya kumarbazdır ya da alkoliktir. Gerisi lagaluga.


Gebeskaplumbagaa
Aday Memur
29 Kasım 2024 19:45
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Gebeskaplumbagaa
Aday Memur
29 Kasım 2024 19:49
kira 17K + Aidat 1.5K + mutfak alışverişi 12K + Çocuğun kreşi 7K + Giyim 4K + Faturalar 2K + İşteyken yediğim yemekler 5K + Yol masraflarım 2K + Çocuk bez mama beslenme 5K + Krediler 8K. her ay eksiye girmeye devam. alkol sigara yok bu arada

Memurilanlari
Aday Memur
29 Kasım 2024 19:54

Harcamalarını ve maaşını yazsana bakalım diğerlerinden farkın neymiş görelim. Belki elinde mızrak ve yaprakla mağarada yaşıyorsan sana yetebilir.

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