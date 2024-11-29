Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


29 Kasım 2024 20:03
Dostlar

Dostlarım borç batağındayım....lütfen yardım

İBAN:

TR 05 0006 4000 0015 0200 6762 33

Hesap: Onur erdem

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