Büro yönetimi mezunuyum 87 puan aldım kentsel dönüşüm başkanlığına tercih yapmayı düşünüyorum

Çevre ve şehircilik bakanlığına bağlı kentsel dönüşüm için merkezi alım tercihi yaptım maaşlar ortalama ne kadar ve çalışma koşulları ne olur

Çevre ve şehircilik bakanlığına bağlı kentsel dönüşüm için merkezi alım tercihi yaptım maaşlar ortalama ne kadar ve çalışma koşulları ne olur