KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


29 Kasım 2024 20:03
Büro yönetimi mezunuyum 87 puan aldım kentsel dönüşüm başkanlığına tercih yapmayı düşünüyorum
Çevre ve şehircilik bakanlığına bağlı kentsel dönüşüm için merkezi alım tercihi yaptım maaşlar ortalama ne kadar ve çalışma koşulları ne olur

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