Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Kasım 2024 20:03
Çalışma Sistemi
Selamünaleyküm devrelerim psikiyatri ye sevk olundum silahim alındı ileri tarihe heyet için gün verildi sorum şu: Beni nasil çalıştırabilirler çalışma sistemi olarak araç kullanabilir miyim ekibe cikabikir miyim cevaplarınız için teşekkür ederim hepimizi Allah korusun

Solotürk0123
Aday Memur
29 Kasım 2024 20:05
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Dessas.
Aday Memur
29 Kasım 2024 21:34

5+2 veya 6+1 sisteminde 8-5 sivil idari büroda çalışırsın, üniformalı çalışmazsın ekibe de çıkaramazlar


Solotürk0123
Aday Memur
29 Kasım 2024 21:36
Ekibe yazdilar beni ama karşı çıkabileceğim yonetmelik varmi varsa paylasabilir misin devrem sana zahmet
Dessas., 13 dk. önce

5+2 veya 6+1 sisteminde 8-5 sivil idari büroda çalışırsın, üniformalı çalışmazsın ekibe de çıkaramazlar

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