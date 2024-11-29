Psikiyatri nedeniyle silahı alınan, nasıl çalışır

Silahı olmayan kişi gece çalışmaması için ne yapması lazım çok kötü bı durum faal çalışma oluyor mantıken bı de psikiyatrik bı durumsa ayrica

Silahı olmayan kişi gece çalışmaması için ne yapması lazım çok kötü bı durum faal çalışma oluyor mantıken bı de psikiyatrik bı durumsa ayrica