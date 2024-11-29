Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Kasım 2024 20:03
Psikiyatri nedeniyle silahı alınan, nasıl çalışır

Selamünaleyküm devrelerim psikiyatri ye sevk olundum silahim alındı ileri tarihe heyet için gün verildi sorum şu: Beni nasil çalıştırabilirler çalışma sistemi olarak araç kullanabilir miyim ekibe cikabikir miyim cevaplarınız için teşekkür ederim hepimizi Allah korusun


Solotürk0123
Aday Memur
29 Kasım 2024 20:05
.

Dessas.
Aday Memur
29 Kasım 2024 21:34

5+2 veya 6+1 sisteminde 8-5 sivil idari büroda çalışırsın, üniformalı çalışmazsın ekibe de çıkaramazlar


Solotürk0123
Aday Memur
29 Kasım 2024 21:36
Ekibe yazdilar beni ama karşı çıkabileceğim yonetmelik varmi varsa paylasabilir misin devrem sana zahmet
Dessas., 2 gün önce

5+2 veya 6+1 sisteminde 8-5 sivil idari büroda çalışırsın, üniformalı çalışmazsın ekibe de çıkaramazlar


Dessas.
Aday Memur
29 Kasım 2024 21:52

Ben de tam bilmiyorum böyle bir şey yönetmelikte yazıyor mu ama mantıken düşündüğümüzde sen silahın yokken ekipte bir olayda kendini nasıl savunacaksın

Solotürk0123, 2 gün önce
Ekibe yazdilar beni ama karşı çıkabileceğim yonetmelik varmi varsa paylasabilir misin devrem sana zahmet

Solotürk0123
Aday Memur
29 Kasım 2024 21:53
Silahsız normal insan gibi hissediyorum kendimi bakalim artik ne yaşayıp göreceğiz cevapların için teşekkür ederim devrem

diyorumki06
Şef
29 Kasım 2024 22:04
çevikte dış goreve gitmemek için psikiyatriden rapor alan arkadaşın silahini almışlardı. kendisini cevigin 20 si yaptılar deponun da anahtarıni verdiler.biz dış göreve giderken bize silah zimmetliyordu.

Solotürk0123
Aday Memur
29 Kasım 2024 22:06
Daha neler duyacaz devrem
diyorumki06, 2 gün önce
çevikte dış goreve gitmemek için psikiyatriden rapor alan arkadaşın silahini almışlardı. kendisini cevigin 20 si yaptılar deponun da anahtarıni verdiler.biz dış göreve giderken bize silah zimmetliyordu.

berkemal61
Aday Memur
30 Kasım 2024 01:11

Şaka mı abi bu? :d

diyorumki06, 2 gün önce
çevikte dış goreve gitmemek için psikiyatriden rapor alan arkadaşın silahini almışlardı. kendisini cevigin 20 si yaptılar deponun da anahtarıni verdiler.biz dış göreve giderken bize silah zimmetliyordu.

Sbz1dftd
Memur
30 Kasım 2024 09:45
silahı alınan personel ekibe çıkmaması lazım savcılığa şikayet edin görev belgesini alın. ayrıca emniyet genel müdürlüğüne PBS den doğrudan yazın. yasal dayanak kısmını da araştırın. mutlaka yasal dayank vardır

Solotürk0123
Aday Memur
30 Kasım 2024 10:12
Teşekkür ediyorum devrem mutlaka bakicam araştırma yapıyorum bulamadım ama bulucam inşallah
Sbz1dftd, Dün
silahı alınan personel ekibe çıkmaması lazım savcılığa şikayet edin görev belgesini alın. ayrıca emniyet genel müdürlüğüne PBS den doğrudan yazın. yasal dayanak kısmını da araştırın. mutlaka yasal dayank vardır

hknpntr
Aday Memur
30 Kasım 2024 15:26
Silahı olmayan kişi gece çalışmaması için ne yapması lazım çok kötü bı durum faal çalışma oluyor mantıken bı de psikiyatrik bı durumsa ayrica

Klav.ye
Şef
30 Kasım 2024 17:40

pol net mevzuat kısmından saglık şartları yönetmeliğine bir göz at kardeş. orda yazması lazım. Emniyet teşkilatı kanunu nun 4. maddesinde yazan fiili polislik hizmetleri dışında kalan görevlerde çalışman gerekir. gece veya gündüz çalıştırabilirler ama polisin yaptığı ancak fiili polislik hzmetleri dışında kalan görevlerde çalıştırabilirler. fiili polis hizmetleri dışında kalan yazı, hesap, levazım, telli veya telsiz haberleşme, kriminal laboratuvar, trafik fenni muayene, kayıt, tescil ve benzeri hizmetler

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