KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


29 Kasım 2024 20:29
elektrik elektronik müh MSB alımı
elektrik elektronik mühendisliği mezunu olarak MSB alımında elektrik mühendisliğine başvurabilir miyim ?

Ozizim
Aday Memur
29 Kasım 2024 21:45

Bunu hemen nasıl öğrenirsiniz anlatayım. Pertem'e giriş yapın ve tercih yapacağınız alanı seçin ve Tercih Yap butonuna tıklayın. Hata Verirse eğer Tercih Yapabileceğiniz bölümleri listeler. Herhangi bir hata vermezse eğer başvuru yapabilirsiniz demektir.

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