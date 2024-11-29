2024 Astasak DKK piyade alımı ile alakalı.

DKK piyade sınıfı için SAT/SAS sağlık raporu isteniyor fakat P komandoda olduğu gibi eğitim zorunluluğu mevcut mu. Kılavuzda sadece sağlık için bu ibare var ama p komando gibi komando temeli başarılı bitirmezsen ilişkin kesilir gibi bir ibare mevcut değil. sizce nedir?

DKK piyade sınıfı için SAT/SAS sağlık raporu isteniyor fakat P komandoda olduğu gibi eğitim zorunluluğu mevcut mu. Kılavuzda sadece sağlık için bu ibare var ama p komando gibi komando temeli başarılı bitirmezsen ilişkin kesilir gibi bir ibare mevcut değil. sizce nedir?