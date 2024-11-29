Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Kasım 2024 21:49
B dilimi sağlık raporu olan komiser olabilir mi?

Testis tümörü tanısı koyuldu ve ameliyatla çözüldü. Tomografi sonucum ameliyat sonrasında temiz çıktı fakat doktor koruyucu amaçlı 1 kür kemoterapi verdi. Polis memuruyum göreve başlayınca hastane sevkinde B dilimi 5 (b) verildi (Daha önce tümör tanısı konmuş ve mevcut durumu remisyonda olan). Bu durumda PAEM sınavını kazandığım takdirde öğrenciliğe kabul edilmeyeceğimi düşünüyorum. Bu konu hakkında düşüncesi olan var mı?

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