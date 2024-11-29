Testis tümörü tanısı koyuldu ve ameliyatla çözüldü. Tomografi sonucum ameliyat sonrasında temiz çıktı fakat doktor koruyucu amaçlı 1 kür kemoterapi verdi. Polis memuruyum göreve başlayınca hastane sevkinde B dilimi 5 (b) verildi (Daha önce tümör tanısı konmuş ve mevcut durumu remisyonda olan). Bu durumda PAEM sınavını kazandığım takdirde öğrenciliğe kabul edilmeyeceğimi düşünüyorum. Bu konu hakkında düşüncesi olan var mı?

Testis tümörü tanısı koyuldu ve ameliyatla çözüldü. Tomografi sonucum ameliyat sonrasında temiz çıktı fakat doktor koruyucu amaçlı 1 kür kemoterapi verdi. Polis memuruyum göreve başlayınca hastane sevkinde B dilimi 5 (b) verildi (Daha önce tümör tanısı konmuş ve mevcut durumu remisyonda olan). Bu durumda PAEM sınavını kazandığım takdirde öğrenciliğe kabul edilmeyeceğimi düşünüyorum. Bu konu hakkında düşüncesi olan var mı?