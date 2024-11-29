KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


29 Kasım 2024 22:26
Savunma Sanayi Başkanlığı Mülakat
Aranızda savunma sanayi başkanlığı uzman yardımcılığı kadrosu için mülakata girmiş olanlar tecrübelerini bizimle paylaşabilirler mi?

erkutozer
29 Kasım 2024 22:28
Arkadaşlar aranızda savunma sanayi başkanlığı uzman yardımcılığı kadrosu için mülakata girmiş olan varsa tecrübelerini paylaşabilir mi?
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