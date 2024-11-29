Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


29 Kasım 2024 22:56
Şube Müdürlüğü. Göreve başlamayanlar yerine ek atama yapılmalıdır.

400 kadro verilen şube müdürlüğü atamalarında 80 kişinin göreve başlamadığı söyleniyor. Sonuçta bu kadro verilmiş. Bu sayının tamamlanması için ek atama yapılmalıdır. Görevlendirme yapılacağına hazır sınavı kazanan kişiler atansın.

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