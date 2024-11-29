Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Kasım 2024 23:21
SERTİFİKA

Arkadaşlar sağlık Bakanlığının açtığı sertifika programına hastane tarafından görevlendirilirsek,gideceğimiz ilde konaklama olayı nasıl oluyor acaba çünkü bulunduğum il açmıyor muhtemelen il dışı olur bunun için herhangi bir harcırah ödemesi olur mu

Çok Yazılan Konular

Ünvan değişikliği ( hemşirelikten -mimarlığa geçiş )İstifa Sonrası dönüş kurasıÖnlisans mezunuyum devlette iş bakıyorumAtama ve yer değiştirme yönetmeliği değişmişYüksek lisans yapan hemşireYeni tayin ve atama yönetmeliğine göreYeni yönetmelik sonrası alt bölge tayiniAynı bakanlık eş durumuTayin sonrası raporİller arası kadro dağılımı

Sözlük

eldekilere kıymetsiz gibi davranmak 4 Ev işlerinden anlayan erkek 2 söylemek isteyip de söyleyemediklerim 3 bana müsaade 2 Geleceğe notum 2 çantada keklik 2 eni konu yalnızlık 1 Tıbbi Sekreterler Günü 2 2200 yıllarda neler yaşanacak 2 İlk görüşte aşk 2

Son Haberler

Edirne'de ekim ayında ihracat 9,3 milyon dolar olarak gerçekleştiDMM, Türkiye Diyanet Vakfı 'bağış paralarıyla lüks bir otelde toplantı düzenledi' iddiası doğru değildir'İstediğimiz içerikleri çıkartırlarsa tekrar açarız'Antalya'da 4.8 büyüklüğünde deprem oldu2025 yılı bütçesi komisyonda kabul edildi

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisi