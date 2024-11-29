Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


29 Kasım 2024 23:38
Muvazzaf astsubay kılavuz bilgi hk.
DKK PİYADE sınıfı için olan "SAT/SAS Özel İhtisas Kursu kapsamında icra edilecek Fiziki Değerlendirme Testinde istenen testleri başarıyla geçmek" ibaresi neyi anlatmakta. ihtisas mı alacağız yoksa teste mi tabi tutulacağız.

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