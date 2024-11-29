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Editörler : swat3410


29 Kasım 2024 23:40
E-nabız psikiyatri muayene geçmişi

Herkese başarılar arkadaşlar bu sene 2024-2 uzman erbaşlık için sağlık kuruluna girdim fakat vazgeçtim şimdi pomem ve tsk astsubaylığa başvurdum yalnız dikkatimi çeken bir şey oldu e nabızıma baktığım zaman sağlık kurulunda uzman erbaş olur raporu almak için gittiğim psikiyatri doktoru e nabız girişime psikiyatri muayene tanısı yazmış ve işlemlerde çözdüğüm 566 soruluk kişilik testi yazıyor herhangi hastalık tanısı falan yazmıyor pomem ve tsk astsubaylik alımlarında sağlık kuruluna gittiğimde psikiyatri doktoru sende psikiyatri muayene tanısı var diyip eleyebilir mi yardımcı olursanız sevinirim


Baypar
Şube Müdürü
30 Kasım 2024 22:23

Askere Alım muayenesidir. Ne olursa olsun Psikiyatrik muayenelere E nabızda öyle yazılmaktadır. İçeriğini sadece doktor görür. Sen görmek istersen E devlet Tedavi bilgilerinden görebilirsin. Senin ki hiçbir sorun oluşturmaz.

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