KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


29 Kasım 2024 23:40
Psikiyatri Hakkında

Herkese başarılar arkadaşlar bu sene 2024-2 uzman erbaşlık için sağlık kuruluna girdim fakat vazgeçtim şimdi pomem ve tsk astsubaylığa başvurdum yalnız dikkatimi çeken bir şey oldu e nabızıma baktığım zaman sağlık kurulunda uzman erbaş olur raporu almak için gittiğim psikiyatri doktoru e nabız girişime psikiyatri muayene tanısı yazmış ve işlemlerde çözdüğüm 566 soruluk kişilik testi yazıyor herhangi hastalık tanısı falan yazmıyor pomem ve tsk astsubaylik alımlarında sağlık kuruluna gittiğimde psikiyatri doktoru sende psikiyatri muayene tanısı var diyip eleyebilir mi yardımcı olursanız sevinirim

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