Derece Kademe geri çekme hakkında yardım.

Merhabalar arkadaşlar Ben 15 yıllık memurum. 10/2 de memurluğa başladım lise mezunu olarak.

2020 Kasım ayında 7/3 kadro derecede iken nakil gittiğim farklı bir kurumda

Boş münhal kadro budur diye beni 8/2 geri çektiler. Bunu emeklilik kadro derecem dahi geri çekildi.

Bu işte bir yanlışlık olduğunu düşündüm insan kaynaklarına dilekçe yazdım cevap alamadım 2. dilekçe yazdım cevap neden vermediniz diye yine cevap yok.

İnsan kaynakları müdürü ile görüştüm inceleyelim sana dönelim dediler. Tabi dönüş oldu normal sıkıntı yok denildi.

Hatta seni şuan bulunduğum 6/1 den 7/1 çeke bileceklerini söylediler.

Ben meslek lisesi mezunu olduğum için memurluğa 12/2 den başlamam gerektiğini ancak beni 10/2 den başlattılar diye 3. atandığım bu kurum beni 2 derece geri çekti.

Aklıma takılan 3 aşağı 3 yukarı atama yapa bilirler anacak bunu sadece bana uygulamaları normal mi. Hiç bir cezam tutanağım felan yok bu arada.

Mesela lise mezunu devrelerim 4 dereceye düşüp maaş farkı alıyorlar. Üniversite bitiren devrelerim 3 dereceye düşüp bu yıl yeşil pasaport bile aldılar.

Ben maaş farkını alamadığım için devrelerimden 6 yıl sonra fark almaya başlayacam beni geri çektikleri için.

Arada çok büyük bir para kaybım oluyor 6 yıl içerisinde

Bu geri çekme işlemini kurumum insan kaynakları ile çözemiyorum. Hangi yollar ile bu işi düzelte bilirim.

Mahkemeye veresende bir şey çıkmaz boşa zaman kaybı yaşama diyen oluyor.

Ama devrem ile aramda 6 yıl fark olacak.

Ön lisans bu dönem sınavımda yani ocak ayında bitecek 1 dersim kaldı.

Ama benim şuan lisem mezunu olup 5/3 düşen devrelerim varken böyle bir şey yaşamam beni çok etkiledi.

Yeni yılda devrelerim 4. dereceye düşecek ben 6/2. Yardımlarıız için Teşekkürler.