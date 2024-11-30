Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


30 Kasım 2024 00:14
Yedek asb. eğitiminde iken ASTASAK kazanırsak ne olur?
06.02.2025 tarihinde yedek asb. olarak askere gitme ihtimalim var. şu anda olan muvazzaf asb. içinde başvuruda bulundum. yedek asb. adayı iken(eğitimdeyken), muvazzaf astsubaylığı kazanırsam nasıl bir yol izleyeceğim nolacak?

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